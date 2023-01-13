Uzun yıllar Hakimiyet Gazetesi’nde birlikte çalışma imkânı bulduğum Erol Taşkan Ağabeyim yeni bir yola girerek mesleğe veda etti.

AK Parti’den Milletvekili Aday Adayı olmaya karar verdiğini bizlerle paylaştığı anda ne kadar sevindiysem, ikinci evimiz bildiğimiz gazetemizden ayrılacak olmasına da bir o kadar üzüldüm.

Erol Ağabey, Genel Yayın Yönetmeninden çok daha fazlasıydı benim için. Yeri geldi arkadaş oldu, yeri geldi ağabeylik, babalık yaptı. Kelimelerle anlatamayacağım duyguları yaşıyorum yazarken ama biliyorum ki çıktığı bu yolda nasıl ki gazeteciliği bihakkın yaptı, milletin vekili olursa bu görevi de layıkıyla yerine getirecektir.

Mesleki tecrübeleri, bu mesleği yaparken memleketin sosyal, kültürel, ekonomik hayatına sağladığı katkıları, nerede, ne zaman yardıma ihtiyacı olan birileri varsa, önce Allah’ın rızasını kazanmak sonra da gönüller fethetmek için koşturması ve elinden gelenin fazlasını yapmaya çabalaması... Ben bunlara şahidim ve nasip olur da milletvekili olursa aynı inanç, aynı sorumluluk ve bilinçle, çok güzel niyetlerle bu memleket için durmadan, yılmadan, canla başla çalışacaktır.

Yolun, gönlün gibi açık olsun Erol Ağabey... Allah yar ve yardımcın olsun... Duamızla, desteğimizle yanındayız.