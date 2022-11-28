Yozgat’a yapılan yatırımlar işe yaradı, darısı Çorum’a!

HABER/YORUM:FATİH BATTAR

Anadolu’da ihracat hamlesi hızlanırken, Çorum’un komşu illerinden Yozgat, aldığı yatırımlarla ihracatını bu sene yüzde 233 artırdı.

Anadolu Kaplanı Çorum da bu sene havalimanı ve hızlı treni olmamasına rağmen kendi müteşebbisleriyle ihracatını yüzde 45 artırdı.

Yozgat’ta geçtiğimiz yıl 13 milyon 988 bin lira ihracat gerçekleştirilirken, bu sene ilk 10 ayda ihracatını yüzde 233 artırarak, 46 milyon 644 bin liraya yükseldi. 2023 yılında hem hızlı trene hem de havalimanına kavuşacak ilde ihracat rakamlarındaki artış Yozgat’lıları sevindirirken, Türkiye’de hem havalimanı hem de hızlı treni olamayan 7 ilden biri olan Çorumlular da ekonominin temeli olan bu iki ulaşım ağının geleceği günü dört gözle bekliyor.

Avrupa’da ve dünyada gelişmiş ülkeler ilk önce ulaşım ağını genişleterek gelişmeye başlarken, ulaşım ağının ne kadar önemli olduğunun Türkiye’de son örneği ise Yozgat oldu. Ulaşımda hem havalimanı hem de hızlı trene kavuşan Yozgat, ihracatını da 1 yılda yüzde 233 artırmayı başardı. Türkiye’de bu iki yatırıma sahip olmak güçlü bir siyaset ister. Havalimanı ve hızlı tren yatırımlarının Yozgat’a gelmesi de Yozgat siyasetinin ne kadar güçlü olduğunun bir göstergesi. Yozgat’ın siyasi gücü her dönem hissedilmiş ve hissedilmeye devam ediyor. Geçmiş dönemlerde bakan, bakan yardımcıları ve üst düzey bürokratlarla etkili olan Yozgat, bu dönemde de yine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ olarak, iki önemli ismiyle yatırım almaya devam ediyor.

Çorum’da da vatandaşlar siyaset alanında Çorum’un güçlü olmasını ve Çorum’a yatırım gelmesi konusunda siyasilerin etkili olmasını bekliyor.

Çorum’un çeyreği kadar ihracatı olmayan Yozgat’ın ulaşım yatırımlarıyla atağa geçmesinin Çorum için kıskanılacak bir durum olmaktan çıkıp, imrenilecek ve örnek alınacak bir vaziyete gelmesi dileğiyle..