Alaca Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Günser Şirin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rıfat Hisarcıklıoğlu başkanlığında düzenlenen Karadeniz Bölgesi Oda ve Borsa Başkanları İstişare Toplantısı’na katıldı.

Toplantı, bölge ekonomisinin gelişimi, iş dünyasının güncel sorunları ve çözüm önerilerinin ele alındığı önemli bir platform oldu. Küresel ölçekte yaşanan ticaret savaşlarının Türkiye ekonomisine etkilerinin değerlendirildiği toplantıda, bölgesel ekonomik sıkıntılar da detaylı biçimde masaya yatırıldı.

Katılımcılar, iş dünyasının beklentileri doğrultusunda sektörel talepleri dile getirirken, karşılıklı görüş alışverişiyle çözüm odaklı öneriler geliştirildi. Alaca TSO Başkanı Günser Şirin de bölge ekonomisinin güçlenmesine katkı sunacak konularla ilgili görüşlerini paylaştı.

Toplantıyla ilgili bilgi veren Güner Şirin, “Bölgemizin ekonomik sorunlarını ve çözüm yollarını TOBB çatısı altında dile getirme imkânı bulduk. Alacamızın ve Çorum’un ekonomik potansiyelini artırmaya yönelik adımları her platformda kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz” dedi.

TOBB tarafından organize edilen bu tür toplantıların, bölgesel kalkınma ve ortak aklın oluşturulması açısından büyük önem taşıdığı belirtildi.