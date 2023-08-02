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AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, TBMM’nin tatile girmesiyle birlikte memleketi Çorum’da çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Milletvekili Ahlatcı, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB)’u ziyaret ederek, esnaf odası temsilcilerinden esnaf ve sanatkarların sorun ve taleplerini yerinde dinledi.

Birlik Başkanı Recep Gür, Birlik yöneticileri, İl ve İlçe Esnaf Odası Başkanları tarafından Birlik binası önünde karşılanan Ahlatcı’ya Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım da eşlik etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ÇESOB Başkanı Recep Gür, “14 Mayıs seçimlerinde 28. Dönem Milletvekili seçilen Sayın Vekilimizi kutlamak için TBMM’de ziyaret ettiğimizde kendisi bizden sorun ve taleplerimizi içeren bir dosya hazırlamamıza istemişti. Bizde 15 gün içerisinde dosyayı hazırlayarak şimdi takdim ediyoruz. Kendisine esnaf teşkilatının sorun ve talepleriyle yakından ilgilendiği, bizlere gösterdiği sıcak ve yakın ilgisinden dolayı Çorumlu tüm esnaf ve sanatkarlarım adına teşekkür ediyorum” dedi.

Esnaf ve sanatkarların her geçen gün ülkesine ve kentine hizmet edebilmek ve devletine yük olmadan sürdürülebilir bir ekonomik gelişim için canla başla mücadele ettiğini vurgulayan Başkan Gür, “Esnaf ve sanatkarlarımız sabahın ilk saatlerinde başladığı mesaisine kentin son sakini evine gidene kadar kepenklerini açık tutan cefakar bir camianın parçasıdır. Dolayısıyla esnaf ve sanatkarlarımız milli ekonominin ve kendi öz kaynaklarımızın yine kendi hazinemizde kalması için mücadele etmektedir. Bizlerde böylesine çalışkan ve vatanperver bir camianın temsilcileri olarak gece-gündüz demeden esnaflarımızın sunduğu hizmetler, gelişim durumu, mesleki eğilimleri, sorunları ve çözüm önerilerini tespit etmek üzere yoğun bir çaba sarf ettik. Nitekim hazırlamış olduğumuz raporda esnaf ve sanatkarlarımızın idari teşkilatlarından meslek gruplarına, kentsel niteliklerden performans göstergelerine ve gelişen ve değişen koşularda 2023 yılı itibariyle ortaya çıkan sorunlarını tespit ettik.

Geçmiş dönemlerde de yerel idari birimlerimiz ve merkez teşkilatlarımızla sürekli yaptığımız istişareler neticesinde birçok sorunu çözüme kavuşturmayı başardık. Yeni dönemde de raporda ortaya koyulan sorunlar ve çözüm önerileri üzerine çalışma ve istişareler yürüterek esnaf ve sanatkarlarımızın dertlerine çare olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Başkan Gür, Milletvekili Ahlatcı’ya sunduğu esnaf ve sanatkarların sorun ve taleplerini ise şöyle sıraladı:

1- Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)’den doğan sorunlar: Ticari amaçlı kullanılan enerji, araç, alet, ofis eşyaları vs. gibi ürünlerde ÖTV’nin kaldırılması ve ÖTV vergilendirme sisteminin yeniden revize edilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

2- Vergi indirimi yoluyla girişimci teşviki: Genç girişimci statüsünün dışında ilk defa iş yeri açan tüm girişimcilerin 5 yıl boyunca sigorta ve vergi indiriminin sağlanmasına ihtiyaç vardır.

3- Enerji giderleri özel esnaf tarifesi: Artan girdi maliyetlerinin düşürülmesi ve ucuz ürün ve hizmet sunumunun sağlanması için enerji ve yakıt gibi girdilerde indirimli özel tarifenin uygulanmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

4- Vergi kapanışı ve sicil terkin işlemleri: Vergisini kapatan esnaflar sicil kayıtlarını sildirmemektedir. Vergi Dairesi ile entegre çalışma gerekmektedir.

5- Kayıt dışı işletmelerin tespiti sorunu: İşletmeler maliye kaydını açıp ticaret sicil kaydını açmadan işlemlerine devam etmektedir. Bu sorunun ortadan kaldırılması adına Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı verilerinin entegre bir şekilde çalışma yürütmesi gerekmektedir.

6- SGK ve Bağ-Kur primi sorunları: Yükselen SGK ve Bağ-Kur primlerinde indirimlerin yapılması, istihdam artırmak koşuluyla çalışanların vergi primlerinde iyileştirmeler yapılması.

7- Zorunlu trafik sigortası ve kasko poliçe masrafları (K ve D yetki belge devirleri): K ve D yetki belgelerinin devredilebilir hale getirilmesi ve bu az getirisi olan şoför esnafların özellikle kırsala yolcu taşıması yapan esnaflar için daha uygun fiyatlı bir yetki belgesi hazırlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

8- Yabancı uyruklu kişilerin ticari faaliyetleri: Yabancı uyruklu kişilerin açmış olduğu işletmelerde sıkı denetimlerin yapılması ve bakanlıklar nezdinde yapılan denetimlerin Türk standartlarına uyması amacıyla titiz davranılması gereklidir.

9- Meslek standardı ve sürdürülebilir ticaret: Haksız rekabeti ortadan kaldırmak ve ilin ihtiyaç potansiyeline göre işletmelerin belirli bölge ve oranlara göre ruhsatlandırılması ve bu vesileyle esnaflarda iflas etme işyeri kapatma gibi olayları en aza indirilmesi sağlanmalıdır.

10- Sigara ve alkol ürünlerinde sabıka kaydı sorunu: Tekel işletmeleri açılış aşamasında sabıka kaydı sorulmaktadır. Aynı şekilde sigara satışı yapan bakkal ve büfe işletmeler açılışlarını yaparken de sabıka kaydı sorulmaktadır. Bu sorunun ortadan kaldırılması bakkal işletmeleri için önemli bir konudur.

11- Dernek adı altında yapılan ticari işletmeler sorunu: Dernek adı altında kahve vb. işletmeler faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu sorunun takip edilmesi ve ticari amaç güden derneklerin denetlenmesi kahveci esnafı için son derece önemlidir.

12- Sermaye ve yatırım destek sorunları: Kalkınma Ajansı ve KOSGEB gibi yatırım destek ofisleri destek programlarını yayınlarken çağrıya çıkan tüm programlarına basit usul vergi mükellefi, vergiden muaf esnaflar vs. gibi küçük esnafları da kapsamına alması gerekmektedir.

13- Nitelikli istihdam ve mesleki eğitim sorunları: Esnaflarımız nitelikli ara eleman sorunu yaşamaktadır. Bu sorunun çözülmesi için mesleki eğitimlerin yapılması ve meslek liselerinin müfredat belirleme komisyonuna meslek kuruluşları da katılım sağlamalıdır.

14- Perakende Yasası: Gündemimizden hiç düşmeyen ve en önemli sorunlardan biri olan perakende yasası tüm hazırlıklarını tamamlamış ancak hala meclisten geçmemiştir. Kanunun biran önce Meclis’ten geçmesi ve hemen hemen her meslek kolundaki esnafları ilgilendiren bu mağduriyet giderilmelidir.”

AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı ise, kendisinin de bir esnaf aileden geldiğini ifade ederek, “Esnafımızın güçlü ve mutlu olması bizleri ziyadesiyle memnun edecektir. Bu ortamın sağlanması için de bizlere ne görev düşüyorsa yapmaya hazırız. Milletvekili demek asil olan millete hizmet etmek demektir. Biz sizin vekiliniz. Yeni vekil olarak, sevdiğim memleketim Çorum için durmaksızın çalışacağım ve heyecanımı koruyacağım. Bir esnaf ailesi olarak, kıymetli esnaf kardeşlerim akşam dükkanlarını kapattıklarında evlerine mutlu ayrılmaları için çaba göstereceğim. Çorum’umuzun ve ülkemizin üretiminde etkin rolü olan, ekonomimizin omurgasını oluşturan esnaf ve sanatkarlarımıza ülkemizin kalkınmasına yaptıkları katkıdan dolayı teşekkür ediyorum. Sorunlarınızın takipçisi olacağıma da söz veriyorum” şeklinde konuştu.