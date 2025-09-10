Çorum Belediyesi tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla hayata geçirilen Güreş Eğitim Merkezi'nde çalışmalarda sona yaklaşılıyor.

Çorum Şehir Stadyumu yanında inşa edilen Güreş Eğitim Merkezi'nde yüklenici firma son dokunuşları yapıyor.

Merkezin dış cephesi ile içinde çalışmalarda sona gelinirken diğer taraftan ise çevre düzenlemesi yapılıyor.

66 yatak kapasiteli Güreş Eğitim Merkezinde 22 adet konaklama odası, etüd ve dinlenme odaları, antrenman salonu ve idari bina bulunuyor.