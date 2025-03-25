Güreş İl Temsilcisi Bülent Tuzcu antrenör olarak görev yaptığı güreşe artık il temsilcisi olarak hizmet vermeye devam edeceğini söyledi.

Bülent Tuzcu gazetemizi ziyaretinde yeni dönemde yapmayı planladığı çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Tuzcu sporcu ve antrenör olarak uzun yıllardır hizmet verdiği güreşe artık il temsilcisi olarak hizmet etmeye devam edeceğini söyledi.

Tuzcu hedeflerinin, Çorum güreşinden yeni şampiyonlar çıkarmak için kulüp, antrenör ve sporcular olarak elele verek çalışmaya devam edeceklerini belirterek Çorum basınına verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.