Ahlatcı Çorum FK'da, "Sahamız Yavru Kartallarla doluyor" Uygulaması Erok maçında da devam edecek.

Altyapıdan Sorumlu Asbaşkan Sinan Özdilli tarafından Çorum'da oynanan Ankaragücü ve Amedspor maçlarında ilk kez uygulanan ve velilerden yoğun ilgi gören seramoniye çocuklarla çıkma uygulaması 5 Nisan'da Çorum'da oynanacak olan Esenler Erokspor maçında da devam edecek.

Amaçlarının Çorumlu çocuklara Kırmızı-siyah aşkını küçük yaşta aşılamak olduğuna dikkat çeken Özdilli, seremonide yer alacak çocukların velileriyle birlikte sahip olacakları maç biletiyle Sol Vıp Tribünü'nden maçı coşkuyla izleyebileceklerini kaydetti. Seremonide yer alacak mimiklerin 5 bin lira karşılığında forma setine de ( forma, şort ve konç) sahip olabileceğine değinen Altyapıdan Sorumlu Asbaşkan Sinan Özdilli, seremoni öncesi ve sonrasında kulüp sosyal medya ekibi tarafından çekilen fotoların da hatıra olarak kendilerine verileceğini söyledi.

Özdilli konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sezon boyunca, kulüple anlaşarak belirlenen bir günde çocuğunuzla birlikte tesis ve antrenman ziyareti gerçekleştirme hakkınız olacak. Seremoni ve diğer etkinlikler için belirlenen katılım ücreti her maçta farklılık gösterebilir ve sadece tek maç içindir. 5 Nisan 2025 tarihinde kendi sahamızda oynayacağımız Esenler Erokspor maçı için katılım ücreti 5 bin TL olarak belirlenmiştir. Başvuru için, 0 532 667 0364 numaralı telefona WhatsApp üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca, seremonilere katılım için velinin PassoLig Kartı'na sahip olması zorunludur" ifadelerini kullandı.

GELİR YİNE ALTYAPIYA

Altyapıdan Sorumlu Asbaşkan Sinan Özdilli, seremoniden gelecek mali kazancın tekrar altyapıda ödenek olduğunu kaydetti. Daha önceki iki maçta da olduğu gibi bu maçtan da elde edilecek olan gelirin kulüp altyapısındaki eksikler noktasında kullanıldığını dile getiren Özdilli, konuyla ilgili olarak kendilerine her türlü desteği sağlayan Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın'a da teşekkür ederek, " Bu projeden kazandığımız tüm geliri yine altyapımızın eksiklerinde kullanıyoruz. Daha önce Ankaragücü ve Amedspor maçından elde ettiğimiz gelirlerinin tamamını altyapımızın çeşitli eksiklerinde kullandık. Esenler Erokspor maçından gelecek geliri de yine altyapımızın eksiklerinde kullanacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu bağlamda bizlere her konuda destek olan Kulüp Başkanımız Sayın Oğuzhan Yalçın'a da ayrıca teşekkür ediyorum." dedi.