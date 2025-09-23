Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir’i Ata Sporumuz Güreşi Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Uğur Çadır ve ekibi ziyaret etti.

Ata sporu Güreş Derneği Başkanı Uğur Çadır, Başkan İsbir’i makamında ziyaret ederek kendilerine göstermiş oldukları ilgi ve alaka için teşekkür etti.

Başkan İsbir yaptığı açıklamada ‘Ata sporumuz olan güreş ve sporcularını burada görmekten onur duyuyoruz, ve ilçemizin yetiştirdiği milli sporcumuz gururumuz Yusuf Eren Koçak’ın yanında olmaya devam edeceğiz. Kendisine başarılarını devamını diliyoruz” dedi.