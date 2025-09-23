Yeni eğitim öğretim döneminde yurt kayıtları için Çorum’a gelen üniversite öğrencileri ile velileri, Çorum İl Müftülüğü personeli, GSB yurtlarında görev yapan müftülük personeli, manevi danışmanlar ve TDV Kadın Kolları üyeleri tarafından karşılandı.

Kerebi Gazi Erkek Öğrenci Yurdu, Hayreddin Karaman Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu, İskilipli Atıf Hoca Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu ve Hitit Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu önünde bekleyen öğrenci ve velilere, TDV Çorum Şubesine ait Mobil İkram Aracında çorba ikramında bulundu.

İl Müftü Vekili Yasin Baykal ve Müftü Yardımcısı Özlem Kalyoncu Şirin de öğrencilerle sohbet ederek başarılar dilediler.

Öğrenciler ve velilerde, müftülüğün ilgi ve alakası ile TDV’nin ikramından duydukları memnuniyeti dile getirerek Çorum Müftülüğüne teşekkür ettiler.



