Çorum'un İskilip ilçesinde medfun bulunan Hacıkarani Hazretleri'nin türbesi onarıldı.

İskilip Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenni önemli manevi şahsiyetlerinden Hacıkarani Hazretleri'nin türbesini restore etti. Belediye Başkanı İsmail Çizikci’nin talimatlarıyla, uzun yıllardır bakımsız kalan türbe, yapılan kapsamlı çalışmalar sonucunda yeniden eski ihtişamına kavuştu.

Konuya ilişkin açıklama yapan İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci şöyle dedi:

“Hacıkarani Hazretleri'nin türbesi, ilçemizin tarihi ve kültürel mirasının önemli bir parçasıdır. Bu önemli mekânın korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla başlatılan restorasyon çalışmaları büyük bir titizlikle yürütüldü. Restorasyon sürecinde, türbenin özgün mimari yapısına sadık kalınarak gerekli onarımlar ve yenilemeler yapıldı.

Çalışmalar kapsamında türbenin iç ve dış cephelerinde detaylı temizlik ve onarım işlemleri gerçekleştirildi. Ayrıca, türbenin çevre düzenlemesi yapılarak ziyaretçiler için daha konforlu bir alan oluşturuldu. Engelli vatandaşlarımızın da rahatça ziyaret edebilmeleri için gerekli düzenlemeler yapıldı.

İskilip Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü olarak, bu önemli restorasyon projesinde emeği geçen tüm çalışanlarımıza ve destek veren vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. Hacı Karani Hazretleri'nin türbesi, bundan sonra da manevi huzur arayan ziyaretçilere ev sahipliği yapmaya devam edecek.