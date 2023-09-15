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Çorum İl Müftüsü Muharrem Biçer, yapımı hızla devam eden Çorum’un ilk yatılı Kur’an kursu olan Hıdırlık Hafızlık Erkek Kur’an kursunun inşaatında incelemelerde bulundu.

Müftü Biçer, Müftü Yardımcıları Adem Aygül, Fatih Kaya ve Fazıl Saraç ile birlikte Kur’an Kursu inşaatını gezerek proje sorumlusundan detaylı bilgi aldı.

1000 m2 kapalı alana sahip toplam 5 kattan oluşacak olan ve şuan 3.katın yapımı devam eden Hıdırlık Kur’an Kursu’nun kısa sürede tamamlanarak hizmet açılması planlanıyor.

ULUCAMİ’DE RESTORASYON ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Müftü Biçer Hıdırlık Kur’an Kursu inşaatının ardından restorasyon çalışmaları devam eden Ulucami’de incelemelerde bulundu.

Yıl sonunda restorasyonu tamamlanarak yeniden ibadete açılması hedeflenen Ulucami’de restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.