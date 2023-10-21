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Gülabibeyspor bir yandan saha çalışmaları ve transferleri sürdürürken diğer yandan ise kulüp yapılanmasını sürdürüyor.

Kırmızı Beyazlı takımda Hakan Geldi Sportif Direktör olarak görev yapmayı kabul etti.

Geçtiğimiz sezon ilk kez 2. Amatör Küme’ye katılarak şampiyon olan ve 1. Küme’ye yükselen Gülabibeyspor takımı bu sezonda oluşturduğu güçlü yönetim ve kadrosu ile bu liginde en büyük şampiyonluk adayı olarak gösteriliyor.

Gülabibeyspor yönetimi bir yandan transfer ve saha çalışmalarını sürdürürken diğer yandan da kulüp yapılanması doğrultusunda kadrosuna yeni isimler katıyor.

Kulüp As Başkanı Niyazi Bulut, Basın Sözcüsü Bahattin Uğudan ve Genel Kaptan Uğur Saylan, Çorum FK eski yöneticilerinden Hakan Geldi ile yaptıkları görüşme sonunda kendisinin Sportif Direktör olarak görev almayı kabul ettiğini açıkladılar.

Kulüp Basın Sözcüsü Bahattin Uğudan Hakan Geldi’nin Sportif olarak görev almasının ardından çok daha güçlendiklerini belirterek kendisine başarılar diledi.

Hakan Geldi ise takıma katkı sağlamak için elinden gelen her türlü desteği vereceğini belirterek yönetime teşekkür etti.