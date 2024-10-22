Çorum 'da çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 20 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, haklarında yakalama kararı bulunan kişilerin yakalanması amacıyla Asayiş Şube Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

Son bir haftadır yürütülen çalışma kapsamında haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 3 dolandırıcılık, 1 hırsızlık, 1 cinsel suçlar olmak üzere toplam 20 şüpheli yakalandı.

Ayrıca kayıp ihbarı yapılan 6 kişi de polis ekiplerince bulunarak ailelerine teslim edildi.