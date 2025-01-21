Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile Türkiye gündemine oturmuştu.

Başkan Yalçın'ın asgari ücretle çalışan taraftarların maç bileti alırken, bazı kişilerin protokol için isim yazdırarak ayrıcalıklı bir yer edinmelerini eleştirmelerine bir destek de ünlü spor yazarı ve sunucusu Şansal Büyüka'dan geldi.

Büyüka bugünkü köşe yazısısında; "Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın “Gariban bilet alıp maça geliyor, siyasiler bedava bilet arıyor” açıklamasını yaptı ve bundan sonra beleşçileri açıklayacağını söyledi. Haklısın Başkan; hiç durma, açıkla." ifadelerine yer verdi