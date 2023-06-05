HURŞİT BOZKURT

Çorumlu Yazar Halit Yıldırım, Türkiye Yazarlar Birliği(TYB) İl Temsilcisi oldu.

Kuruluşunun 45. yılını kutlayan Türkiye Yazarlar Birliği, Türkiye’nin çeşitli illerinde yeni temsilcilikler açtı.

Ankara, Bursa, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Ordu, Sakarya, Şanlıurfa, Trabzon’da şubeleri, Batman, Kırşehir, Kütahya (Simav), Malatya, Mardin ve Siirt’te temsilcilikleri bulunan TYB, 9 ilde daha yeni temsilcilikler ihdas etti.

O iller arasında Çorum’da yer aldı. TYB İl Temsilcisi olarak atanan Çorumlu Yazar Halit Yıldırım, kentte kültür, sanat ve edebiyat faaliyetleri düzenleyeceklerini söyledi.