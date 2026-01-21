Halk Bankası Sungurlu Şubesi’nde müdürlük görevine Fatih Kızıltepe atandı.

Çorum doğumlu (1978) olan Kızıltepe, bankacılık mesleğine 2000 yılında Alaca’da başladı.

Meslek hayatında 26 yılı geride bırakan Fatih Kızıltepe, son 11 yıldır müdürlük görevi yürütüyor. Bankacılık alanındaki tecrübesi ve yöneticilik birikimiyle tanınan Kızıltepe’nin, Sungurlu Şubesi’nde hizmet kalitesinin artırılmasına önemli katkılar sunması bekleniyor.

Evli ve iki çocuk babası olan Fatih Kızıltepe, yeni görevine Sungurlu’da başladı.