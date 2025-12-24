Çorum Fırıncılar Odası’nın talebi üzerine Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ÇESOB) tarafından alınan kararla birlikte, şehir genelinde fırınlarda satılan 210 gram ekmeğin fiyatı 15 TL oldu.

Halk Ekmek’te ekmek fiyatlarına herhangi bir artış yapılmazken, 210 gram ekmek 10 TL’den satılıyor.

İhtiyaç Sahiplerine 7,5 TL’den Ekmek

Çorum Belediyesi’nin sosyal destek uygulamaları da devam ediyor.

Çorum Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan ekmekler, 7,5 TL’den temin ediliyor.