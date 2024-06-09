Çorum'un tanınan, sevilen hekim ve sağlık yöneticilerinden Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. C. Haluk Özalp'ın yüksek lisans tezi kitap olarak basıldı.

Selçuklu-Haçlı Münasebetleri 1097-1192 isimli kitapta, Selçuklu-Haçlı münasebetleri anlatılırken, Haçlı seferlerinin en büyük sebebinin Anadolu Selçukluları olduğu, Haçlı ordularına karşı en büyük mücadeleyi de Anadolu Selçukluları'nın verdiğinin apaçık tarihi bir gerçeklik olarak kayıtlara geçtiği aktarılıyor. 1097 tarihi İznik kuşatmasına odaklanılan kitapta, 1192 tarih ise Anadolu Selçukluları'nın en güçlü hükümdarı II. Kılıçarslan'ın ölüm tarihi esas alınarak kalema alınmış. En önemli ayrıntı ise 1192 tarihinden sonra Birinci Dünya Savaşı'na kadar hiçbir Haçlı Ordusu'nun Anadolu'ya ayak basamadığının altı çiziliyor. Haçlı seferlerine bu açıdan bakan bir çalışma olmazken, 1095'te Fransa'nın Clermont şehrinde Papa II. Urbanus tarafından başlatılan, İngiltere ve Almanya ile devam eden Haçlı Seferleri'nde 1190 yılına kadar Kudüs'e kadar uzanan Anadolu Selçukluları'nın hüküm sürdüğü Türkiye topraklarının önemli bir geçiş noktası olması nedeniyle ciddi saldırıların hedefi haline geldiği hatırlatılarak, Haçlıların sürekli yenilgiye uğramaları sonucu bir daha Anadolu topraklarından geçmeye çalışmadıkları, deniz yolu ile Suriye ve Mısır üzerine yapacakları Haçlı seferlerini planladıkları özetleniyor.

Selçuklu-Haçlı Münasebetleri 1097-1192 isimli 174 sahifelik kitap, yakın tarih ve günümüzde Türkiye üzerinde oynanan Haçlı hesaplarına dair önemli ipuçları veriyor.

OP. DR. C. HALUK ÖZALP KİMDİR?

Göz Hastalıkları Uzmanı olup ilkokul, ortaokul ve liseyi babasının memuriyeti nedeniyle Adana'da okudu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde mecburi hizmet, Diyarbakır Asker Hastanesi'nde vatani görev sonucu, memleketi Çorum'da da SSK Hastanesi'nde tayin ile Başhekim Yardımcılığı ve sonra Başhekimlik ile görevlendirildi. Hasanpaşa Devlet Hastanesi olarak Devlet Hastanesine çevrilen hastane bir süre sonra kapatılınca emekli olarak Yozgat Yaşam Tıp Merkezi ve Yozgat Şifa Hastanesi'nde görev yaptı.

İlahiyat ön lisans ve Tarih Lisans okudu. Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Ana Bilim Dalı'nda Selçuklu-Haçlı münasebetleri teziyle yüksek lisans yaptı. Arapça ve İngilizce bilmektedir.