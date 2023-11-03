Dün Mecitözü’nde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Elvançelebi eski Belediye Başkanı Hamdi Özseçer ile traktör sürücüsü Arif Alagöz son yolculuğuna uğurlandı.
Dün Cuma namazına müteakiben Elvançelebi köyünde kılınan cenaze namazına Anayasa Mahkemesi Üyesi hemşehrimiz Kenan Yaşar, önceki dönem Çorum Belediye Başkanı Av. Muzaffer Külcü, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel, AK Parti Mecitözü İlçe Başkanı Alişan Yaşar ve çok sayıda vatandaş katıldı.