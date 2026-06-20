İlim Yayma Kavşağı'nı kullanan sürücüler bazı trafik lambalarının kirli olmasına tepki gösterdi.

Kirli lambalarda özellikle güneşli havalarda ışıkların tam belli olmadığı ifade edildi.

İlim Yayma Kavşağı'nda trafik akışının güvenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlayan trafik lambalarından bazılarının çok kirli olduğunu ifade eden sürücüler, “Lambalar kirli olduğu için hangi ışığın yandığı tam belli olmuyor. Özellikle güneşli günlerde ışıklar neredeyse tamamen görünmez oluyor. Buda sürücülere zor anlar yaşatarak trafik akışında sorunlar ortaya çıkmasına neden oluyor. Yetkililerin trafik lambalarının gerekli temizliği yapmasını istiyoruz” diyerek taleplerini dile getirdiler.