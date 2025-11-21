Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu Harita ve Kadastro Programı öğrencileri, madencilik sektöründe haritacılık faaliyetlerini yerinde gözlemlemek amacıyla İncesu Köyünde bulunan kömür işletme sahasına teknik gezi düzenledi.

Gezi, Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Nurullah Alkan ve Mimarlık ve Şehir Planlama Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Dr. Kayhan Aladoğan koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Teknik gezi kapsamında öğrencilere madencilik sektöründe harita mühendisliğinin önemi, ölçme ve haritalama çalışmalarının üretim planlamasındaki rolü hakkında kapsamlı bilgiler verildi. Saha yetkilileri, madencilikte yürütülen ocak sınırlarının belirlenmesi, kazı-dolgu ölçümleri, kömür damarlarının haritalanması, üretim ilerleme takibi, stok sahası hacim hesapları ve rehabilitasyon planlaması gibi temel haritacılık faaliyetlerini örneklerle anlattı.

Ayrıca RTK-İHA teknolojisi kullanılarak sahada uygulamalı bir hava ölçümü gerçekleştirildi. Öğrenciler, insansız hava aracıyla alınan görüntülerin fotogrametrik yöntemlerle sayısal arazi modeli ve ortofoto harita üretiminde nasıl değerlendirildiğini gözlemledi. Böylece madencilikte modern ölçme teknolojilerinin kullanımına ilişkin doğrudan saha deneyimi kazandılar.

Gezide ayrıca A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı ve Maden Mühendisi Mustafa Akyel, öğrencilere iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgilendirme yaptı. Akyel, maden sahalarında güvenli çalışma prensipleri, kişisel koruyucu donanım kullanımı ve haritacılık uygulamaları sırasında dikkat edilmesi gereken güvenlik önlemleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Teknik gezi sonunda öğrenciler, teorik derslerde edindikleri bilgileri gerçek bir maden sahasında gözlemleme fırsatı bulduklarını ifade ederek, etkinliğin mesleki gelişimlerine büyük katkı sağladığını belirttiler.

