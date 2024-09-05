1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi takımlarından Gülabibeyspor'un Kulüp Başkanı ve aynı zamanda İç Hastalıkları Uzmanı, Psikoterapist Dr. Timur Harzadın, beraberinde Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ferhat Arıcı ile birlikte altyapı oyuncularının antrenmanını ziyaret etti.

Antrenörlerden çalışmalarla ilgili bilgi alan, sporcu ve sporcu velileri ile sohbet eden Başkan Harzadın altyapının önemine dikkat çekerken, "Gülabibeyspor'un geleceğini altyapıda yetişen gençlerimiz belirleyecek. Onların gelişimi için elimizden gelen tüm desteği sağlayacağız" dedi.

Sporculara tatlı ikramında da bulunan Harzadın, kulüp olarak sporcuların hem sportif, hem de ahlakı gelişimlerine katkı sağlamak için her türlü imkânı seferber ettiklerini sözlerine ekledi.