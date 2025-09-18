Çorum FK'dan Ankara Demirspor'a kiralanan Hasan Ege Akdoğan, yeni takımı Ankara Demirspor ile çıktığı ilk maçta 2 gol atarak adeta yıldızlaştı.
Çorum FK'da yeterli şans bulamaması nedeni ile 2.Lig ekiplerinden Ankara Demirspor'a kiralanan milli futbolcu Hasan Ege Akdoğan, önceki gün yeni takımı Ankara Demirspor'un Zonguldak Kömürspor ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası 2.Tur maçına ilk 11'de başladı.
Normal süresi 1-1, uzatmaları 2-2 sona eren maçta Hasan Ege Akdoğan'lı Ankara Demirspor rakibine penaltı atışları sonunda mağlup olarak elendi. 120 dakika sahada kalan Hasan Ege Akdoğan 2 golle adeta yıldızlaştı.
Attığı gollerle takımının elenmesine engel olamayan milli futbolcu, Ankara Demirspor serüvenine iyi bir başlangıç yapmış oldu.