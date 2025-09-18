Geçtiğimiz sezon Trendyol Süper Lig'e veda eden Hatayspor, Türkiye Kupası 2. turunda Kayseri Erciyesspor'a yenilerek elendi.

Bu sezon Trendyol TFF 1. Lig'de yoluna devam eden Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda unutulması zor bir eşleşme maçını geride bıraktı.

Salı günü akşamı Türkiye Kupası'nın 2. turunda 3. Lig ekibi Kayseri Erciyesspor ile kozlarını paylaşan Birinci Lig ekibi, 3-2 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Bir dönem Fenerbahçe ve Trabzonspor'da forma giyen santrfor Gökhan Ünal'ın öğrencileri, kritik müsabakadan galibiyetle ayrılarak 3. tura yükselmiş oldu.

Kayseri temsilcisi, 45+4'te Çağrı Yasak'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Hatay bu gole 63 ve 75. dakikalarda FunshoBamgboye'nin golleriyle karşılık verdi.

Maçtan kopmayan Kayseri Erciyes, 80'de Sarp Ekinci ile skoru eşitledi. Maçın son dakikası olan 90+5'te ise TuğayAdamcıl'ın "final" golüyle tekrar öne geçmiş oldu.

Bitiş düdüğü sonrasında Kayseri Erciyes oyuncuları, bir dönem Süper Lig'in üst sıralarına oynayan Hatayspor'u elemelerinin ardından büyük sevinç yaşadı.