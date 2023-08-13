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Çorum Belediyesi tarafından ‘Yitik Mirası Canlandırma Projesi’ kapsamında açık hava müzesi olarak tasarlanan Hasan Tuluk Kültür Parkı hizmete açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 2022 yılında "Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri" ödülü alan emekli öğretmen Hasan Tuluk, kentin geçmişinde yer alan soku, arsana taşı, çamaşır taşı ve tarihi sokak çeşmesi gibi simgelerin metal heykellerini yaptı.

PROJEYE OĞUL VE TORUN DESTEĞİ

Tuluk'un çalışmaları, Oğlu Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Ömer İskender Tuluk ve torunu Mimar Evinay Elif Tuluk'un da desteğiyle Çorum Belediyesi tarafından Yavruturna Mahallesi'nde belirlenen alana yerleştirildi.

Yapımı 3 yıl süren park, Vali Yardımcısı Tamer Orhan, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, ÇESOB Başkanı Recep Gür ve vatandaşların katılımıyla hizmete açıldı.

TULUK: YILLARDIR HAYALİNİ KURMUŞTUM

Böyle bir çalışmanın yıllardır hayalini kurduğunu belirten Hasan Tuluk, "Ailemle birlikte bugüne kadar kentimize birçok alanlarda hizmet etmenin onur ve mutluluğunu yaşıyorum. öyle bir eseri bugün sizlere, halkımıza sunacağız. Bu bir armağandır. Sizlere, mahallemize bir armağandır. Korunması noktasında çok düşündük. Zaman değişiyor. İnsanlara artık bazı şeyleri kabul ettirme noktasında bir sorumluluk aldık. Şurada görüldüğü gibi kamera sistemi ile insanlarımızın, halkımızın artık bu konudaki hassasiyetlerini, oraya zarar verecek insanlara küçük uyarılarla, bunun geleceğe taşınması konusunda faydalı olacağına yürekten inanıyorum." dedi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da Garip Dede Sokak'taki alanın emekli öğretmen Hasan Tuluk'un yardımıyla kültür parkına dönüştüğünü söyledi.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız da Tuluk’u kutlayarak, mahallenin daha da güzelleşmesi adına Çorum milletvekili olarak kendi üzerine ne vazife düşerse düşsün her zaman yapmak için hazır olduğunu ifade ederek, parkın açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Törene Vali Yardımcısı Tamer Orhan, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ile vatandaşlar katıldı.