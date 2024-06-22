Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan İnsan Hazineleri listesinde bulunan Metal Sanatçısı Hasan Tuluk, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Hasan Tuluk ziyarette “Taş Mektep” isimli fotoğraf albümünü ve mimarlık tarihçisi Prof. Dr. Ömer İskender Tuluk tarafından kaleme alınan “Çorum Velipaşa Hanı Anadolu Oteli” isimli kitabı hediye etti.

TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Hasan Tuluk’a teşekkür etti.