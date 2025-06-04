CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, hastanede tahta kurusu vakasına ilişkin Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni ziyaret ederek Başhekim Dr. Mehmet Kılıç ve Çorum İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir’den bilgi aldı.

Tahta kurusu vakasının ilk olarak 21 Nisan 2025 tarihinde Anestezi Yoğun Bakım Bölümü'nde görüldüğünü aktaran Tahtasız, bölümün ilaçlandığını ve 5 Mayıs tarihinde yeniden açıldığını kaydetti.

Buna rağmen 14 Mayıs 2025 tarihinde de Palyatif Bakım Merkezi’nde tahta kuruları görüldüğünü dile getiren Tahtasız; "Yapılan incelemede tahta kurularının üroloji, beyin cerrahisi ve pediatri servislerine de sirayet ettiği anlaşıldı. Hastane hem içeriden hem de dışarıdan temizlenip, ilaçlanıyor. Bazı bölümlerdeki hastaneler ilçe devlet hastanelerine nakledildi. Tahta kurularının hastane etrafındaki kuşlardan geldiği tahmin ediliyor. Hastanenin tüm temizliği, ilaçlaması yapılacak ve bayram sonrası tamamen temizlenmiş olarak hizmet verecek." ifadelerini kullandı