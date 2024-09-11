Çorum'da Devlet Hastanesi inşaatında çalışan bir işçi dikkatsizlik sonucu yüksekten düşerek yaralandı.
Edinilen bilgilere göre poliklinik binasının inşaatında çalışan Birdal Ş.(33), bir anlık dikkatsizlik sonucu yere düştü.
Mesai arkadaşlarının düştüğünü gören diğer çalışanlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Birdal Ş.'nin vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.
Editör: Çorum Hakimiyet