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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, iklimlendirme sisteminin yetersiz kaldığı ifade edilen Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde incelemede bulundu.

Yaz başından bu yana klima yetersizliği nedeniyle hastaların mağdur olduğunu kaydeden Tahtasız, “Yetkililerden aldığım bilgiye göre yeni klima üniteleri için ihale yapılmış ancak en erken 1.5 ay sonra tamamlanacak. Ülke genelinde ve ilimizde devam eden aşırı sıcaklıklar nedeniyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde klimalar yetersiz kalıyor. Hastalar sıcaktan bunalıyor. Ayrıca sıcak hava ile birlikte mikropların çoğalma riski de artıyor. Şu an yalnızca Acil Servis, Ameliyathane ve yoğun bakım sağlıklı bir şekilde soğutuluyor. Sıra beklemekten perişan olan hastaları bir de sıcaklar bunaltıyor. Bu sorunun bir an önce çözülmesini bekliyoruz” dedi.