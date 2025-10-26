Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Hatem Deniz için ailesi tarafından can yemeği düzenlendi.

Merhumenin ailesi tarafından Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde can yemeği düzenlendi.

Lokma paylaşımına; CHP Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Anadolu Hitit Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Vekili Güngör Atak, CHP İl ve Merkez İlçe yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Katılımcılar, Deniz ailesinin acısına ortak olarak, can lokmasının Hak katında kabulünü dilediler.