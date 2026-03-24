Büyük hayaller ile başladığımız sezonda yaşadığımız büyük umutsuzluklar ve ardından Uğur Uçar ile birlikte yeniden yeşeren Süper Lig hayalleri. Gerçekten göreve başladığında böyle bir seriyi hayal bile edemezdik.

Uğur Uçar ilk maçında Serik deplasmanında bir antrenmanla çıktığı karşılaşmada kazandı ancak futbol adına iyi görüntü vermedi basit goller yedi. Ondan sonraki süreçte takım her maçta üzerine koyarak devam etti. Çorum FK Uçar ile özellikle takım savunmasını iyi yapmaya rakiplere fazla pozisyon vermemeye başladı. En büyük sorun olan üçüncü bölgede bitirici eleman sıkıntısını devre arası transferlerin katkı yapması ile çözmeye başladı.

Iğdır FK deplasmanında rakibin iki tane net pozisyonunu sayamayız. Maçın büyük bölümünü üstün oynadık ve sonunda haklı bir galibiyet aldık. Bu maçta yapabileceğim iki eleştiri birincisi takımın Thiam'dan sonraki penaltıcısı Fredy olmasına topu almasına rağmen Pedrinho tarafından Samudio'ya verilmesi teknik heyetin takdirimi. İkincisi ise Ahmet Ildız'a bu maçta çok fazla süre vermesi oldu.

Bir türlü istikrarı yakalayamadığımız dönemde camiada 'Bu takım yaşlı ligi bitiremez' söylemlerini hatırlıyorum ve yedi maçlık galibiyet serisini hatırlıyorum diyorum ki 'Bu takım gençleşti mi ? acaba. O dönemde de yazdım söyledim yaşa değil sahadaki performansa bakmak lazım diye.

Evet bu seri ile yakaladığımız Süper Lig hayalini güçlendirmek için önümüzde altı final maçımız daha var. Çok fazla kaybettiğimiz için o lüksümüz kalmadı. Altı maç dördü içerde ve hepsi birbirinden zorlu altı maç ve haneye yazılacak 18 puan daha var.

Bu takım bunu başarır mı neden olmasın yakalanan hava takımın moral motivasyonunun üst seviyede olması ve kazanılan öz güven çok önemli. Ancak şunu unutmamak gerek özgüven çok iyidir ancak ayaklarımızın yere sağlam basması gerekiyor. Uğur hoca bu konuda doğru işler yapıyor ümit ediyorum ki bu kritik dönemi de aynı güzellikte devam ettirecektir.

Bu işin baş aktörleri sahadaki futbolcular ve teknik heyet yedi maçtır görevlerini layıkı ile yapıyorlar. Ama tribün için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Son Erokspor maçı dışında şehir ve taraftar bu takıma gereken desteği veriyor mu derseniz kesinlikle hayır.

Artık finişe yaklaşırken Çorumluyum diyenin bu memleketin en büyük marka değeri olan bu takıma sahip çıkması zamanı çoktan geldi de geçiyor diye düşünüyorum. Yönetim üzerine düşeni yapıyor şehirden para istemiyor, bilet fiyatlarını bile 5 lira yapıyor oda yetmiyor Erokspor maçında pasolig ücretini bile ödüyor. Daha ne yapsın zorlu alıp stada getirecek hali yok ya,

Hedefe giden yolda taraftar desteği çok önemli. Bu desteği artırmak lazım azaltmamak gerekiyor. Onun içinde ceza almamak gerekiyor. Düşünün Erokspor maçında dört blok ceza aldı oradaki taraftarlar maça giremeyecek. Zaten taraftar bulamıyoruz birde böyle olunca işler iyice zora giriyor.

Süper Lig hedefine giden bir takım taraftarları olarak artık daha doğru işler yapalım. İ B N.. deyince elimize ne geçiyor. Tepki göstereceksek ıslık çalalım yuh çekelim çıkarıp mendil sallayıp hakemi protesto edelim dört harfli bir tepki için bu takımı yalnız bırakmaya bu kadar ceza yemenin mantığı kesinlikle yok.

Evet Çorum'un özlemi hayali için çok kritik Nisan ayına gidiyoruz. Altı maçın beşini bu ayda oynayacağız. Dördü evimizde ve bu maçlarda taraftar desteği çok önemli. Şehrin havaya girmesi bunu göstermesi için daha ne gerekiyor gerçekten anlamak zor. Haydi Çorum bu zaman değilse ne zaman.