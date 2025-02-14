Sungurlu Belediyespor erkek voleybol takımı 1. lig hedefine ulaşmak için son etaba çıkıyor.

Efeler bugün Eskişehir’de final grubu ilk maçında Akkapı MTAL Oluşum ile karşılaşacak.

Erkekler Voleybol 2. liginde grup maçlarını ikinci olarak tamamlayarak play-off yarı finaline yükselen Sungurlu Belediyespor geçtiğimiz hafta Eskişehir’de yapılan yarı final grup maçlarında iki galibiyet ve bir mağlubiyet alarak finallerde mücadele etmeye hak kazanmıştı.

İki grupta sekiz takımın mücadele edeceği final grubu müsabakaları Eskişehir Şehit Anıl Gül Spor Salonu’nda bugün başlıyor. Final Grubu ilk maçında Sungurlu Belediyespor ile Adana Akkapı MTAL Oluşum takımları saat 12’de karşılaşacak. Grubun ikinci maçında ise saat 14’de Bursa Karacabey Belediyespor ile Denizlispor Cavidil takımları karşılaşacak.

Sungurlu Belediyespor grubundaki ikinci maçında yarınn saat 12’de Karacabey Belediyespor ile son maçında ise 16 Şubat pazar günü saat 11’de Denizlispor Cavidil takımı ile karşılaşacak. İki grupta oynanacak bu maçlar sonunda gruplarında ilk iki sırayı alan dört takım Erkekler 1. Voleybol Ligine yükselecek.

Sungurlu Belediyespor Antrenörü Mustafa Özdemir sezon başı hedeflerine ulaşmak için son engel kaldığını ve bunuda başaracak güçte olduklarını söyledi. Grup ve yarı final maçlarında takım olarak üzerine koyarak gittiklerini belirten Özdemir ‘Belediye Başkanımızın bize verdiği hedef doğrultusunda çalışmalarımızı tamamladık.

Şimdi önümüzde üç tane maç var. Bunlardan ikisini kazanarak 1. lige yükselmek istiyoruz. Üç gün sürecek bu zorlu maratonda hedefimiz kulübümüzü ve ilimizi yeniden 1. lige taşımak. Sezon boyu yaptığımız çalışmaların karşılığını almak istiyoruz ve bunu da başaracak güçteyiz’ dedi.