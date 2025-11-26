Erkekler Voleybol 1. Liginde Sungurlu Belediyespor EFEler ligi yolunda dört günde iki kritik maça çıkacak. Temsilcimiz bugün saat 17’de ligin tek namağlup takımı Onikişubat Belediyespor’u konuk ederken pazar günüde maç fazlası ile lider durumda bulunan Fenerbahçe Medicana takımı ile yine evinde karşılaşacak.

Ligde geçtiğimiz hafta sonunu dinlenerek geçiren Sungurlu Belediyespor pazar günü evinde ligin iddialı takımlarından Kocaeli Kağıt takımını 3-1 yenen Onikişubat belediyespor ile bugün Sungurlu Mahmut atalay Spor Salonunda karşılaşacak.

Konuk Oniki Şubat Belediyespor takımı ligde oynadığı sekiz maçıda kazanarak yoluna kayıpsız devam ederken aldığı 24 sete karşılık rakiplerine sadece 6 set verdi.

Temsilcimiz Sungurlu Belediyespor ise yaptığı 10 maçta sekiz galibiyet ve iki mağlubiyet aldı. Efeler ligi hedefi ile sezona başlayan Sungurlu belediyespor bu hedefe ulaşmak için dört gündü iki kritik maça çıkacak. Bu akşam evinde iki maç eksiği ile üçüncü sınada bulunan Oniki Şubat Belediyespor ile karşılaşacak olan Sungurlu Efeleri pazar günü ise Fenerbahçe Medicana’yı konuk edecek.

Sungurlu Belediyespor Başantrenörü Mustafa Özdemir sezon başı hedeflerine ulaşmak için çok kritik iki maçı üst üste evlerinde oynayacaklarını belirterek tek düşüncelerinin iki maçtan da galibiyet ile ayrılmak olduğunu belirterek taraftarları bu iki zorlu maçta tribüne takımlarına dastek olmaya davet etti.

Özdemir, ligde mücadelenin çok zorlu geçtiğini bu nedenle iç sahada oynayacakları her maçın önemli olduğunu belirterek ‘Bu akşam oynayacağı Onikişubat Belediyespor takımı namağlup ve şampiyonluk yolunda en önemli rakiplerimizden birisi. Bu maçı kazanmaktan başka bir düşüncemiz yok. Tabiki bu maçta en büyük isteğimiz taraftarlarımızın bizim yanımızda olması.

Tüm Sungurlulu heemşehrilerimizi bu akşam 17’de salona bekliyoruz’ dedi.

Hakem Amasya’dan Sezay Şahin

Bu akşam oynanacak zorlu maçı Amasya A Klasman hakemi Sezay Şahin yönetecek. Daha önce açıklanan Ankara bölgesi hakemi Erkan Sarı’nın yenine atanan Sezay Şahin daha öncede bir çok temsilcilerimizin maçında düdük çaldı. Maçın yardımcı hakemi ise Ankara’dan Ramazan Mert. Maçta gözlemci olarak ise ilimizden Mahmut Uysal görev yapacak.