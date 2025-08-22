Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nin açılış töreninde konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, aralarında Çorum'un da bulunduğu 17 ilde şap hastalığı nedeniyle kapatılan hayvan pazarlarındaki kısıtlamaların kaldırılacağını söyledi.

Şap hastalığıyla ilgili açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Edirne, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Kırklareli, Hakkari ve Van'da kısıtlamaları kaldırdıklarını aralarında Çorum’un da bulunduğu 17 ilde önümüzde hafta açılacağını duyurdu.

Aşılama oranının yüzde 85'in üzerine gelen illerde hastalığın riskinin azaldığını gözlemlediklerini aktaran Yumaklı, 11 milyon doz aşıyı hızlıca sahada hayvanlara uygulamaya başladıklarını belirterek; "Bugünlerde gündemimiz Şap hastalığı. Bildiğiniz üzere yeni bir serotip olan SAT-1 virüsünün yayılımını engellemek için, ülke genelinde hayvan pazarlarını geçici süreyle kapatmıştık. Bizim çok kadim kurumlarımız var. Şap Enstitüsü de bunlardan bir tanesi. Hemen derhal bu yeni serotipe karşı aşıyı üretti ve hamdolsun bugün 11 milyon doz aşıyı hızlıca sahaya sürerek hayvanlarımızın aşılanmasına devam ettik. Aşılama oranı yüzde 85'in üzerine gelen illerimizde de hastalığın riskinin azaldığını gözlemliyoruz. Bu kapsamda Edirne, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Kırklareli, Hakkari ve Van'da kısıtlamaları kaldırdık, hayvan pazarlarını yeniden açtık. İnşallah önümüzdeki hafta içlerinde Çorum'un da olduğu 17 ilimizin daha hayvan pazarlarını açarak burada da bu rahatlamayı sağlamış olacağız, üreticilerimiz de nefes aldırmış olacak. Elbette gönül isterdi ki bu hiç yaşanmasın. Ama buna karşı tedbirlerimizi almak, bundan sonra daha dikkatli olmak durumdayız" şeklinde konuştu