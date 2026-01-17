İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ve Çorum Veteriner Hekimleri Odası Başkanlığı arasında, sığırlarda suni tohumlama uygulamalarının usul ve esaslarını belirlemek amacıyla Suni Tohumlama Uygulamalarına Yönelik Protokol imzalandı.

Protokol ile Çorum Merkez, ilçe ve köylerinde bulunan, ön soy ve soy kütüğüne kayıtlı üreticilere ait sığırların suni tohumlama hizmetlerinin, mevzuata uygun, planlı ve kayıtlı bir şekilde yürütülmesi hedefleniyor.

Uygulamalar; İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yetki almış, mesleğini fiilen icra eden ve gerekli ruhsatlara sahip serbest veteriner hekimler tarafından gerçekleştirilecek olup, 2026 yılı içerisinde protokol hükümleri doğrultusunda yürütülecek.

Protokol kapsamında yürütülecek çalışmalar ile hayvansal üretimin artırılması, genetik ıslahın sağlanması, soy kütüğü kayıtlarının düzenli tutulması ve hayvancılığın sürdürülebilir şekilde geliştirilmesi amaçlanıyor.