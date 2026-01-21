Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, esnafın olumsuz ekonomik koşullar sonucu bitme noktasına geldiğini belirterek, “Hazine destekli kredilerde erişim kolaylaştırılmalıdır” dedi.

CHP Çorum Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, artan enflasyon ve ağırlaşan mali yükler nedeniyle küçük ve orta ölçekli işletmelerin ayakta kalmakta zorlandığını ifade ederek, Hazine destekli kredilerin yeniden erişilebilir hale getirilmesi çağrısında bulundu.

Yiğitoğlu, son yıllarda etkisi giderek artan yüksek enflasyonun başta esnaf olmak üzere toplumun tüm kesimlerini derinden sarstığını vurguladı.

Esnafın, sattığı ürünün yerine yenisini koyamaz hale geldiğini ifade eden Yiğitoğlu, “Her geçen gün siftahsız kepenk kapatan esnafımız var. Günlük ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan, evine ekmek götüremeyen esnaf sayısı maalesef artıyor. Alım gücü düşerken, maliyetler katlanarak yükseliyor” diye konuştu.

Esnafın yalnızca piyasa koşullarıyla değil, aynı zamanda vergi ve prim yükleriyle de mücadele etmek zorunda kaldığını dile getiren Yiğitoğlu, “Bağ-Kur, SGK primleri, vergi ve MTV gibi kalemler enflasyonun da üzerinde artıyor. Esnafımız deposuna yakıt koyamaz, borcunu çeviremez hale gelmiş durumda. Üzerlerine yüklenen bu ağır yükler adeta esnafı bitirmeye yönelik bir tablo ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

Siftahsız kapatılan işyerlerinin artmasına rağmen denetimlerin sıklaşmasının esnaf üzerindeki baskıyı daha da artırdığını söyleyen Yiğitoğlu, adil, şeffaf ve hesap verebilir bir mali sistem beklentisinin altını çizdi.

Yiğitoğlu, “Devletini, bayrağını seven, ülke için alın teri döken esnafımız emeğinin karşılığını alamıyor. Bu durum ciddi bir rahatsızlık yaratıyor” şeklinde konuştu.

Yiğitoğlu, çözüm önerilerine ilişkin olarak Hazine destekli kredilere özel bir vurgu yaptı.

Kredilerin tek elden ve zorlayıcı prosedürlerle kullandırılmasının esnafı çaresiz bıraktığını belirten Yiğitoğlu, “Hazine destekli krediler, geçmişte olduğu gibi ulaşımı kolay, esnafın gerçekten erişebileceği bir yapıya kavuşturulmalıdır. Tek merkezden, ağır şartlarla değil; daha sade, daha hızlı ve yaygın bir şekilde kullandırılmalıdır” dedi.

Kredi mekanizmalarının esnafın nefes almasını sağlayacak biçimde düzenlenmesi gerektiğini vurgulayan Yiğitoğlu, borçların yapılandırılması, faizlerin silinmesi ve uzun vadeli taksitlendirme imkanlarının da hayata geçirilmesini istedi. Ayrıca vergisini zamanında ödeyen esnaf için teşvik ve ödüllendirme sistemlerinin devreye sokulmasının önemine dikkat çekti.

CHP olarak esnafın ve vatandaşların her zaman yanında olduklarını ifade eden Yiğitoğlu, “Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında esnafımızın ve tüm yurttaşlarımızın yaşadığı sıkıntıları giderecek politikalar kararlılıkla uygulanacaktır. Türkiye Cumhuriyeti ve onun onurlu halkı, hak ettiği yaşam standartlarına mutlaka ulaşacaktır” şeklinde konuştu.

