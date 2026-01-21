Çorum’da son dönemde doğa yürüyüşlerine olan ilginin artması üzerine, uzun yıllardır dağcılık yapan ve çok sayıda doğa yürüyüşü faaliyetine liderlik eden Açık Hava Güvenliği ve Dağ Kurtarma Uzmanı (Outdoor Safety & Mountain Rescue Specialist) Gürkan Yağmur, özellikle kış aylarında gerçekleştirilen yürüyüşlere ilişkin uyarılarda bulundu.

Yagmur, yaptığı açıklamada kış mevsiminde yapılan yürüyüşlerin diğer dönemlere kıyasla çok daha yüksek risk taşıdığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Kış şartlarını hafife almak ölümcül sonuçlara yol açabilir. Çorum’da bazı grupların ekipmansız, eğitimsiz ve plansız şekilde faaliyet düzenlediğini görüyoruz. Bu durumun geri dönüşü olmayan kazalara neden olma ihtimali çok yüksektir.”

Tecrübeli dağcı Yağmur, bölgenin coğrafi yapısının kışın aniden değişen hava koşullarıyla birleştiğinde tehlikeyi katladığını dile getirerek, “Sis, buzlanma, ani hava değişimi, düşük görüş mesafesi ve zorlu arazi yapısı, tecrübesiz katılımcılar için ciddi tehdit oluşturuyor. Doğa yürüyüşü bir gezi değildir, her adımı planlama gerektiren bir disiplindir. Doğru ekipman olmadan, rota bilgisi olmadan, lider tecrübesi olmadan kış arazisine çıkmak kabul edilemez” dedi.

Artan katılımın sevindirici olduğunu ancak en küçük ihmalin bile ağır sonuçlara yol açabileceğinin altını çizen Yağmur, şu uyarılarda bulundu:

“Kış ekipmanı olmadan hiçbir yürüyüş yapılmamalı. Bu bir tercih değil zorunluluktur.

Hava durumu uygun değilse faaliyet ertelenmelidir. Dağ her zaman bir sonraki hafta da oradadır. Grup liderinin uyarılarına uymamak hem kişinin hem grubun hayatını riske atar. Tecrübesiz kişiler, özellikle kış rotalarına kesinlikle yürüyüş lideri olarak kabul edilmemelidir.”

Yağmur, liderlik ettiği tüm faaliyetlerde bugüne kadar hiç kaza yaşanmadığını hatırlatarak güvenliğin sadece tecrübe değil, aynı zamanda disiplin meselesi olduğunu vurguladı.

“Her ayrıntıyı değerlendiriyor, tüm riskleri önceden analiz ediyoruz. Sıfır kaza kriteri tesadüf değildir, tamamen disiplinli çalışmanın sonucudur. Tüm yürüyüş gruplarını aynı disipline davet ediyorum” diyen Yağmur, sorumluluk bilinciyle hareket edilmezse kışın yapılacak aktivitelerin tehlike oluşturduğunu belirterek, “Doğa yürüyüşü keyifli bir aktivitedir ancak kışın en küçük ihmal bile hayatı riske atar. Lütfen herkes kendi can güvenliğini birinci öncelik olarak ele alsın” ifadelerini kullandı.

