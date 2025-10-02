İskilip Belediyespor Başkanı Mehmet Hazır’ı Belediye Başkan Yardımcısı olması nedeni ile Başkan Yardımcısı Fatih Uçar ile Kulüp Güreş Antrenörleri Adem Uysal ve yeni göreve başlayan Şerife Müjde ziyaret ettile.

İskilip Belediyespor Başkanlığına seçildikten sonra geçtiğimiz günlerde İskilip Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Mehmet Hazır’ı makamında ziyaret eden antrenörler kendisine yeni görevinde başarılar dilediler.

Belediye Başkan Yardımcısı ve Kulüp Başkanı Mehmet Hazır ise ilçe gençliğinin sportif faaliyetlere daha fazla katılması ve ilçenin tanıtımı için başarılı sporcular çıkarmak adına daha fazla çalışacaklarını ve destek vereceklerini söyledi.