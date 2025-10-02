Yarın akşam deplasmanda Arca Çorum FK ile karşılaşacak olan Manisa Futbol Kulübü, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Manisa FK, deplasmanda Çorum FK ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Taner Taşkın yönetiminde gerçekleştirilen idman ısınma hareketleriyle başlarken top kapma oyununun ardından taktik çalışmayla sona erdi. Siyah beyazlı takım geçen hafta evinde kaybettiği puanları Çorum FK maçında telafi etmek istiyor.
Manisa FK, hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayarak Çorum'a hareket edecek.
Muhabir: Halil Öztürk