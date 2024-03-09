Futbol alt yapısında sezonun ilk grup heyecanı U 14 liginde başlıyor.

Çorum Şampiyonu HE Kültürspor Amasya grubunda mücadele edecek.

U 14 ligi 1. Kademe müsabakaları 14-17 Mart tarrihleri arasında 22 grup merkezinde oynanaak.

75 ilden 127 takımın mücadele edeceği U 14 1. Kademe müsabakaları 6’şar takımlı 19 grup ve beşer takımlı 1 grupta, 4’er takımlı imi gnupta oynanacak.

14-17 Mart tarihlerinde Amasya’da yapılacak olan U 14 bölge birinciliğinde Çorum şampiyonu HE Kültürspor Samsun, Ordu, Giresun, Yozgat ve Kastamonu şampiyonları ile karşılaşacak.