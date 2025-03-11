1. Amatör Küme’de erteleme maçında İskilipspor’u ikinci yarıdaki futbolu ile 5-2 yenen HE Kültürspor liderliği geri aldı.

İskilipspor maın ilk yarısında bulduğu gollerle 2-0 öne geçtiği maçta ikinci yarıdaki baskılı oyunu ile peş peşe bulduğu gollerle 5-2 öne geçen Kültürspor rakibini bu skorla galip kazanarak yedinci maçında beşinci galibiyetini aldı 17 puanla yeniden liderlik koltuğuna oturdu. İskilipspor ise bu mağlubiyet ile 9 puanla ilk yarıyı dördüncü sırada tamamladı.

Ligde ikinci yarı pazar günü oynanacak maçlarla başlayacak. Haftanın kritik maçında şampiyonluk mücadelesi veren iki takım Alacagücüspor ile Alaca Belediyespor takımları arasındaki ilçe derbisi olacak. Lider Kültürspor ise ligde kalma mücadelesi verecek Osmancıkgücüspor deplasmanında liderliğini sürdürmek için galibiyet arayacak.

Alt sıralardan uzaklaşmak isteyen iki İskilip takımı ile diğer ilçe derbisinde puan mücadelesi verecekler. Ulukavakspor ile Gülabibeyspor ise tehlikeli bölgeden uzaklaşmak için ikinci yarıya galibiyet ile başlamak istiyorlar.