İl Genel Meclisi yeni yılda amatör spora rekor destek bütçesi ayırdı.

Bu yıl amatör kulüplere ayrılan bütçe 3 milyon 500 bin lira olarak açıklandı.

İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur başkanlığında yapılan İl Genel Meclisi toplantısında Amatör Spor Kulüpleri bütçesi görüşüldü. Temur geçtiğimiz yıllarda ayrılan ödeneğin az olması nedeni ile kulüplere fazla katkı veremediklerini bu yıl 3 milyon lirası malzeme için 500 bin lirada kulüplerin maçlar için seyahatında kullanılmak üzere servis için olmak üzere toplam 3 milyon 500 bin liralık bütçe ayırdıklarını söyledi. Temur bu bütçenin amatörlere hayırlı olmasını diledi ve katkı veren tüm meclis üyelerine teşekkür etti.