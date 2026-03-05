Arca Çorum FK bir günlük iznin ardından hafta sonu evinde Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı.

Geçtiğimiz hafta pazartesi akşamı Manisa FK deplasmanından 1-0’lık galibiyet ile dönen kırmızı siyahlı takım bir günü dinlenerek geçirdikten sonra dün saat 15’de tesislerde toplanarak Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Uğur Uçar teknik ekip ve futbolcular çalışma öncesinde analiz için toplantı salonunda bir araya geldiler.

Burda yapılan değerlendirmede Manisa FK maçının ve hemen ardından da Hatayspor maçının analizi yapıldı.

Bu toplantıda teknik heyet mevkisel olarak futbolculardan doğrularını ve eksilerini dile getirdi.

Daha sonra tesis fitnes salonuna inen takım burda yaptığı ısınma hareketleri ve koordinasyon hareketlerinin ardından sahaya geçen kırmızı siyahlı takım burda topla dar alanda pas yaptı.

Tempolu yapılan koşuların ardından önce kısa daha sonra uzun pas çalışması yaptıran teknik heyet son bölümde ise üç takımlı yarı sahada turnuva düzenledi.

Ligde son üç maçını kazanan Çorum FK’da morallerin yerinde olduğu gözlendi.

Turnuvada ortaya oldukça renkli görüntüler çıktı.

Uğur Uçar’ın ilk toplantısı bugün

Arca Çorum FK’da üç hafta önce takımın başına geçen Teknik Direktör Uğur Uçar bugün ilk kez basın karşısına geçecek. Kırmızı Siyahlı takımın bugün saat 16’da yapacağı antrenman öncesinde Teknik Direktör Uğur Uçar ve iki futbolcu takımın son durumu ve Hatayspor maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulunacaklar.