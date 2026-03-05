Arca Çorum FK, Trendyol 1.Lig’in 29.haftasında evinde Hatayspor’u ağırlayacak.

Ligde 3 maç üst üste kazanarak moral bulan kırmızı siyahlılarda Hatay maçı hazırlıkları sürüyor.

3 hafta önce Çorum FK’nın başına getirilen Teknik Direktör Uğur Uçar, Hatay maçı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ligin bitimine 10 hafta kaldığına dikkat çeken Uçar, hedeflerinin maç maç gidip her maçı kazanmak olduğunu söyledi.

Sezon sonunda mutlu sona ulaşacaklarına inandıklarını kaydeden Uçar, Çorum’a kupayı getirip Çorum halkına armağan etmek istediklerini kaydetti.

BİR OYUN OTURTMAYA ÇALIŞIYORUZ

Bir oyun oturtmaya çalıştıklarını ifade eden Uçar, “Bu kolay bir şey değil. Benim istediğim oyunu oynamaları için fizik kalitesinin yukarıda olması gerekiyor. Bu oyun içinde zaman zaman dalgalanmalar olur. Ama oyunu sahaya yansıtırken de skor da almamız önemli. Bu üç maçta da bunu gerçekleştirdik.” dedi

TAKIMIN GOL YEME SORUNU VARDI

Takımın gol yeme sıkıntısı olduğuna vurgu yapan Uçar, iki haftadır gol yemediklerini aktardı.

‘Top bize geçtiği zaman topa hakim opsiyonları kullanan bir takım göreceksiniz.’ diyen Uçar; “İnşallah bunu sahaya yansıtırsak farklı bir skor tabii bizim için önemli. Bu takımın gol yeme sıkıntısı vardı. 2 haftadır da gol yemiyor. Benim için önemli olan bu. Çünkü bu takımın kalitesi bu ligin üstünde görünüyor ama takım olduktan sonra birlikte hareket ettikten sonra bu takımın kalitesi ortaya çıkar. Bu 3 maçta da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladığını düşünüyorum.” ifadelerini kullandı

BİZİM OYUNUMUZ KİMSEYE KARŞI DEĞİŞMEYECEK

Ligde kolay maç olmadığını belirten Uçar, “Bizim oyunumuz kimseye karşı değişmeyecek. Hatay'da neyse aynısını oynayacağız. Ön olan baskımızı yapacağız.” dedi

Rakiplere bakmadıklarını dile getiren Uçar, “Erzurum FK farkı açıyor. Belki 3 hafta üst üste kaybedebilir. Bize gelecekler. Yani ligde ne olacağı belli olmuyor. Herkes herkese puan kaydedebiliyor. Biz buraya gelmeden önce de Çorum'un puan kaybetmeyi düşünmediği birçok maçta puan kaybetti mesela. Bu ligde kolay maç yok.” dedi

SON VURUŞLARDA SIKINTIMIZ VAR

Takımın başına zorlu bir periyotta geldiğini dile getiren Uçar; “Kısa bir dönemde üç maç oynadık. Üç maçta da galip geldik. Bu bizim için sevindirici. Zaten takımın kalitesini biliyorduk buraya gelmeden önce. Geldiğimizde de aynı manzarayla karşılaştık. Sadece biraz takım oyunu adapte etmemiz gerekiyordu ve gerekli opsiyonları verdiğimiz zaman zaten takımın farkı yaratacağını biliyorduk. Bu üç maçta da bu farkı yarattılar. Çok fazla gol pozisyona giriyoruz. Sadece biraz sonuçlandırmada, son vuruşlarda sıkıntımız var. Onu da düzeltirsek daha rahat maçlar oynayacağımızı düşünüyorum.” şeklinde konuştu

GERÇEKÇİ OLMAMIZ LAZIM

Üçüncü sıradaki Amed ile puan farkını 5’e indirdiklerini belirten Uçar, “Bizim hedefimiz maç maç gitmek. Biz kazandıkça bakalım ne neler oluyor? Bir onları görelim. Geldiğimizde 6. Sıradaydık, bugün 4.sıradayız. 7 puan fark vardı, 5 puana indi. Yani daha önümüzde 10 maç var. Kimin kim bu ligde ne olacağı belli olmuyor. Ama bizim hedefimiz maç maç gidip her maçı kazanmak. Ondan sonra nerede olduğumuza bakacağız. Play off olur, 3'üncülük olur, ikincilik olur ama gerçekçi olmak lazım.” diye konuştu

Takıma çok çabuk uyum sağladığını ve futbolcularla arkadaş gibi olduğunu sözlerine ekleyen Uçar; ikili ilişkilerinin çok iyi olduğunu belirtti.

‘Futbolcudan saygı ve sevgi görmek istiyorsanız aynı sevgi ve saygıyı onlara göstermeniz gerekiyor.’ diyen Uçar, şunları söyledi;

“Saha dışında onlarla arkadaş gibiyim ama saha içinde onlar da kimin patronu olduğunu bildiği sürece bu problem yaşanmıyor. Gerçekten çok güzel bir ortam var. En ufak bir saygısızlıktır veya bir hareke görmedik buraya geldiğimizden beri. Zaten önemli olan forma adaleti”