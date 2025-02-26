1. Amatör Küme’de bu hafta sonu oynanması gereken HE Kültürspor- İskilipspor maçı 12 Mart Çarşamba gününe ertelendi.

Futbol Tertip Komitesine HE Kültürspor Başkanı Soner Demirci ve İskilipspor Başkan Yardımcısı Galip Gül ortak dilekçe vererek 2 Mart pazar günü saat 14.30’da İtfaiye sahasında oynamaları gereken HE Kültürspor- İskilipspor maçını fikstürde devre arası olması nedeni ile önceden programlanmış işleri nedeni ile hafta içi oynamak istediklerini bildirdiler.

İki kulübün bu başvurusu üzerine Tertip Kurulu iki takım arasındaki maçın 12 Mart çarşamba günü saat 14.30’da İtfaiye sahasında oynanmasına karar verdi.