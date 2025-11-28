Sungurlu Belediyespor Baş Antrenörü Mustafa Özdemir, Onikişubat Belediyespor karşısında alınan mağlubiyetin üzüntüsünü yaşadıklarını tüm sorumluğu üzerine aldığını belirterek ‘Hedefimizden bir sapma yok, Sungurlu halkı bize güvensin’ dedi.

Zorlu maçın ardından büyük bir üzüntü yaşayan ve uzun süre bencte tek başına bunu yaşayan Mustafa Özdemir daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sorumluluğu üzerine aldı ve kendilerine muhteşem bir destek veren taraftarlara teşekkür etti.

Özdemir açıklamasında şunları söyledi ‘Maçın sorumluluğunu üzerime alıyorum. Seyirci desteği muhteşemdi. Başkanlarım ve birçok değerli misafirimiz bizlere destek verdi. Bir çok ilden bu maçı seyretmeye gelen taraftarlarımız vardı hepsine çok teşekkür ediyorum.

Tabiki kazanmayı çok istedik, rakibimiz de bizim kadar güçlü ve Efeler ligini hedefliyor. Rakibimizin antrenörü Mehmet Aydın 17-18 sezonunda Sungurlu’da beraber çalıştığımız bir hocamız. Onlar az hata yaptı biz daha fazla hata yaptık ve mağlup olduk rakibimizi tebrik ediyorum.

Bu yenilginin faturası bana aittir sporcularıma güvenim tamdır. Biz sezon başında bu güzel ilçeme söz verdik ve pes etmek yok Efeler Ligine ulaşmak için sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. ve başaracağız. Bu maçı unutup hemen pazar günü yine evimizde oynayacağımız Fenerbahce maçını alarak bu kaybı telafi etmek istiyoruz. Hedefimizden hiç bir sapma yok Sungurlu halkı bize güvensin’ dedi.