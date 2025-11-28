Erkekler 1. Liginde temsilcimiz Sungurlu Belediyespor grubun namağlup tek takımı Onikişubat Belediyespor karşısında iyi başladığı ve öne geçtiği maçı kötü bitirdi ve rakibine 3-1 mağlup olarak haftayı puansız kapattı.

Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonunda önceki akşam oynanan maça Sungurlulu voleybol severler büyük ilgi gösterirken 20 kadar Onikişubat Belediyespor taraftarı takımlarına yalnız bırakmadılar. Maçı Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere ve kulüp başkanı ile davetliler de izlediler.

Ligde oynadığı sekiz maçıda kazanarak ligin şampiyonluktaki en güçlü adayı konumundaki Onikişişubat Belediyespor karşısına temsilcimiz taraftar desteğini arkasına alarak iyi bayladığı maç beklendiği gibi büyük bir mücadeleye sahne oldu.

Karşılıklı sayılarla geçen ve temsilcimiz hep önde götürdüğü setiti final bölümündeki doğruları ile 25-23 kazanarak maçta 1-0 öne geçti ve morallendi.

İkinci sette de mücadele gücü yüksek geçti ve karşılıklı sayılarla geçerken final bölümünde ise Onikişubat Belediyespor’un yabancı oyuncusu Rnan Purficaaao’nun hücumdaki etkili oyunu ile bu seti 25-23 kazanan konuk takım skoru 1-1 yaptı,

Üçüncü sette dengeli başladı karşılıklı sayılar ile geçerken ilerleyen bölümde konuk takım hücumdaki etkili oyunu ile skor avantajını yakaladı ve bunu set sonunu kadar iyi kullanarak seti 25-20 aldı ve 2-1 üstünlüğü yakaladı.

Dördüncü sette maça ortak olmak isteyen Sungurlu Belediyespor Efeleri ilk bölümde yaptıkları hatalar ile rakibine verdiği sayılarla oyundan erken düştü ve konuk takım bunu çok iyi değerlendirerek üst üste bulduğu sayılarla farkı açtı ve seti 25-11 maçıda 3-1 kazanarak ligdeki dokuzuncu maçından da galibiyet ile ayrılarak ligin gizli liderliğini sürdürdü. Temsilcimiz ise bir basamak geriledi ve üçüncü sırada yer aldı.