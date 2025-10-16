Gençlik ve Spor il Müdürü Mustafa Demirkıran başkanlığındaki Okul Sporları Tertip Komitesi ve Beden Eğitimi Öğretmenleri ile sezonun ilk toplantısını yaptı.

Demirkıran toplantı sırasında sorunlarını dile getiren Beden Eğitimi Öğretmenlerine verdiği cevaplar ve çözüm yolları ile büyük alkış aldı.

İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan sezonun ilk toplantısına Okul Sporları Şube Müdürü Ayşe Şenyuva, Okul Sporları İl Temsilcisi Mustafa Türkay tertip kurulu üyeleri ve beden eğitimi öğretmenleri katıldı. Toplantının ilk bölümünde geçen yıl yapılan Okul sporları müsabakalarının istatik bilgileri geniş şekilde İl Temsilcisi Mustafa Türkay tarafından slayt eşliğinde katılımcılara sunuldu.

‘Hedef kürsü değil akademik başarılı olmalı’

Daha sonra toplantıda bir konuşma yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, geçen sezon 300’e yakın ilimiz sporcusunun ulusal ve uluslararası müsabakalarda kürsüye çıktığını bunların 86’sının okul sporlarında olduğunu belirterek yeni dönemde amaçlarının bu sayıyı artırmak olduğunu söyledi.

Eğitim Öğretimin yanında çocukların ve gençlerin sportif ve kültürel faaliyetlere katılmasının öneminin artık herkes tarafından kabul edildiğini belirten Demirkıran ‘Benim öğretmen arkadaşlarımdan isteğim çocuklarımıza hedefi kürsü olarak koymayalım.

‘7/24 emrinizdeyiz’

Önemli olanın spor yapmak arkadaşlık dostluk kurmak ve geleceğe kendilerini en güzel şekilde akademik olarak hazırlamak olmalıdır. Bizler İl Müdürlüğü olarak 7/24 öğretmenlerimizin emrindeyiz. Tesislerimiz her zaman sizlere açık. Malzeme olarak ihtiyaç duyduğumuz şeyleri elimizden geleni yapmaya hazırız. Yeterki tüm okullarımız spor müsabakalarına aktif olarak katılsın. Telefonum ve kapım öğretmenlerimize sonuna kadar açık. Her türlü isteğiniz ve talebinizi bize iletebilirsiniz’ dedi.

Mustafa Demirkıran geçen sezon ilimizde 10 okul sporları grup, yarı final ve final müsabakaları yapıldığını bu sezon bu sayıyı 13’e çıkardıklarını ve bu sayıyı artırmaya çalışacaklarını belirterek ‘Spor Turizmi’nin ilimiz ekonomisine katkı vermek içinde Federasyonlar ile görüşmelerimiz yoğun şekilde devam ediyor.

Centilmenlik ödülü vereceğiz

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, sporcu sayısını ve katılımı artırmaya yönelik çalışmaları yanı sıra sporun barış ve kardeşlik olduğunu öğretmek gerektiğini söyledi. Demirkıran bunun içinde bu yıl sonunda yapılacak değerlendirme sonucunda en centilmen öğretmen ve en centilmen okulu belirleyerek ödül vereceklerini söyledi.