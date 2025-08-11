Arca Çorum FK yönetimi yeni sezon öncesi son ziyaretini kulüp Onursal Başkanı ve aynı zamanda Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere’ye yaptı.

Ziyarete Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın, 2. Başkan Baran Korkmazoğlu, Başkan Yardımcısı Feyyaz Gökel, Halkla İlişkilerden Sorumlu Yönetici Burhan Kaya, Yönetim Kurulu Üyeleri Haydar Uyanıker, Gökhan Kerman ve Mehmet Akif Boyraz katıldılar.

Ziyaret sırasında Başkan Oğuzhan Yalçın ve 2. Başkan Baran Korkmazoğlu takım yapılanması ve çalışmaları hakkında bilgiler verdiler ve destekleri için Muhsin Dere’ye teşekkür ettiler.

Muhsin Dere ise Çorum FK yönetimine ziyaretleri için teşekkür etti ve yeni sezonda hedeflenen Süper Lige ulaymak için tüm Çorumluların elele vererek çalışmaları gerektiğini söyledi. Ziyaret sonunda Çorum FK yönetimi Muhsin Dere’ye forma Dere de Çorum FK yönetimine çeşitli hediyeler verdi.