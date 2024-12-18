Ahlatcı Çorum FK yarın Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Anagold 24 Erzincanspor ile oynayacağı maça alt yapı takviyeli bir kadro ile gidecek.

Kırmızı Siyahlı takımda Teknik Direktör Serkan Özbalta pazar günü oynayacakları Ankaragücü maçını düşünerek yarınki kupa maçında ligde forma şansı bulunmayan futbolcuların olduğu bir kadro ile gidecek.

Teknik Direktör Serkan Özbalta’nın ligde devamlı forma giyen isimler Ferhat, Zargo, Thomas, Genaldo, Erkan Kaş, Hasan Hüseyin gibi isimleri Erzincan’a götürmeyeceği bu futbolcuların Çorum’da çalışacağı öğrenildi.

Kırmızı Siyahlı takımın Erzincanspor karşısında ligde forma şansı bulamayan isimler Mahmut Eren, Ahmet Said, Tunahan Ergül, Kasango, Suat Kaya, Ahmethan Köse, Mehmet Tayfun Dingil, Ozan Sol, Amar Catiç, Atilla Turan, Atakan Cangöz, Eren Karadağ, Taha İbrahim, Mustafa Emre, Yalçınkaya, U 19 takımından Laye Dienniou, Hasan Ege Akdoğan ve alt yapıdan takviye edilecek 2-3 isimle mücadele etmesi bekleniyor.